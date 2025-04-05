Іспанія

Естадіо де Вальєкас у Мадриді затих через провальний виступ своєї команди.

У матчі 30 туру Ла Ліги каталонський Еспаньйол оформив розгромну виїзну перемогу над мадридським Райо Вальєкано з рахунком 4:0.

Гості швидко заволоділи ініціативою: Кабрера відкрив рахунок на 12-й хвилині, а вже за чотири хвилини Роберто Фернандес подвоїв перевагу.

У другому таймі каталонці довели справу до впевненої перемоги — Пуадо реалізував пенальті на 72-й хвилині, а крапку поставив Мілья на 90-й.

Райо не зумів запропонувати серйозного спротиву, провівши перший тайм взагалі без ударів у площину воріт суперника.

Райо Вальєкано — Еспаньйол 0:4

Голи: Кабрера, 12, Фернандес, 16, Пуадо, 72 (пен), Мілья, 90

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Ернандес (Еспіно, 46), Лежен, Чаваррія (Ембарба, 75) — Сісс (Трехо, 86), Лопес (Де Томас, 75) — Нтека (Паласон, 46), Діас, Гарсія — Де Фрутос

Еспаньйол: Гарсія — -, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Лосано (Крал, 64), Гонсалес — Рока (Калеро, 56), Еспосіто (Агуадо, 84), Пуадо (Каррерас, 84) — Фернандес (Мілья, 84)

Попередження: Чаваррія, Сісс — Лосано, Мілья