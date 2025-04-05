Іспанія

Столичний клуб несподівано зазнав поразки на власному полі.

Мадридський Реал у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Валенсію на Естадіо Сантьяго Бернабеу.

Господарі поля не скористалися можливістю відкрити рахунок у матчі коли Гіоргі Мамардашвілі впорався з ударом Вінісіуса Жуніора з 11-метрової позначки. Муктар Діакабі вже двома хвилинами пізніше вивів уперед гостей.

Відновити паритет мадридцям удалося по перерві зусиллями Вінісіуса Жуніора. Підопічні Карло Анчелотті домінували, але саме колектив Карлоса Корберана в підсумку досягнув бажаного результату завдяки голу Уго Дуро.

Реал Мадрид із 63-ма очками йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Валенсія з 34-ма заліковими балами перебуває на 15-й сходинці.

Реал Мадрид — Валенсія 1:2

Голи: Вінісіус, 50 — Діакабі, 15, Дуро, 90+5

На 13-й хвилині Вінісіус не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Реал Мадрид: Гонсалес — Л. Васкес (Гюлер, 85), Чуамені, Рюдігер, Гарсія (Алаба, 77) — Діас (Родріго, 57), Модрич (Камавінга, 77), Вальверде, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус (Ендрік, 77)

Валенсія: Мамардашвілі — Ааронс (Пепелу, 74), Москера, Діакабі, Таррега, Х. Васкес — Алмейда (Перес, 74), Барренечеа (Гільямон, 90+4), Герра (Дуро, 74) — Лопес, Садік (Мір, 59)

Попередження: Таррега, Садік