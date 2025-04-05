Іспанія

Барселона зіграла внічию проти Бетіса та лише частково скористалась хибою Реала Мадрид

Дві найкращі за поточною формою команди Ла Ліги видали яскраве протистояння, але забивали лише по одному разу з кожного боку.

Барселона — Бетіс, Getty Images

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Барселона — Бетіс 1:1

Голи: Гаві, 8 — Натан, 17



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Бальде (Мартін, 75) — де Йонг (Гарсія, 57), Гаві, Педрі (Фермін, 75) — Ямал, Левандовські, Торрес (Рафінья, 57).



Бетіс: Адріан — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Альтіміра (Авіла, 46), Кардосо (Льоренте, 79) — Антоні (Родрігес, 75), Ло Чельсо (Карвалью, 59), Форнальс — Кучо (Бакамбу, 75).



Попередження: Гарсія, Кунде — Натан