Іспанія

Молодий півзахисник "блаугранас" зізнався, що мріє залишитися в рідному клубі на все життя.

Центральний півзахисник Барселони Гаві поділився своїми думками щодо майбутнього, підкресливши любов до клубу та бажання залишитися в ньому до завершення кар’єри.

"Звісно, я хотів би завершити кар'єру в Барселоні. Ви ніколи не знаєте, що може статися у футболі, але я б на це підписався.

Це правда, що у футболі може статися багато всього, трапляються й травми, але я б точно погодився на такий варіант розвитку подій в своєму житті", — цитує слова Гаві журналіст Фабріціо Романо.

Гаві є вихованцем академії "блаугранас" і вже встиг стати важливою частиною як частиною клубу, так і національної збірної Іспанії, попри свій молодий вік.

У поточному сезоні 20-річний іспанець провів за Барсу 29 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.