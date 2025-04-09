Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував досвід виступів із зірковим аргентинцем у одній команді.

Німецький воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген у своєму останньому інтерв’ю іспанським ЗМІ розповів про свої враження від тривалих виступів за одну команду з таким легендарним гравцем "блаугранас", як аргентинський нападник Ліонель Мессі.

"Були часи, коли між нами щось не складалось, тому що він був роздратований мною, а я — ним. Я завжди дуже поважав його, і він також часто поважав мою думку.

Я думаю, що Лео, напевно, — єдиний гравець, який, якщо хоче щось сказати тобі в обличчя, може це зробити. Інші, напевно, говоритимуть куди завгодно, але лише він має здатність влучити в ціль своїми словами. Я відчував це кілька разів.

Але він усе одно просто супервражаючий гравець на полі і грає з легкістю, яку я більше ні в кому й ніколи не побачу в своїй кар’єрі. Я в цьому впевнений на 100%.

Він має здатність, якщо він хоче змусити вас виглядати клоуном, зробити це з такою легкістю, зі своїм пасом або ударом, і після цього ви скажете: "Це просто неможливо", — заявив німецький фахівець.

Разом із Мессі тер Штеген відіграв пліч-о-пліч 250 матчів у складі Барселони — 175 перемог, 42 нічиїх та 33 поразки.