Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Хетафе - Лас-Пальмас, Getty Images
12 квітня 2025, 19:21
У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги Гетафе приймав Лас-Пальмас.
Вилучення у складі господарів на 33-й хвилині зіграло ключову роль. У підсумку, Лас-Пальмас забив три голи і здолав опонента.
Хетафе — Лас-Пальмас 1:3
Голи: Альдерете, 23 - Сілва, 53, 74, Макберні, 62
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Мілья, Терратс (Перес, 76), Арамбаррі, Бернат (да Кошта, 66) — Уче (Майораль, 66), Хуанмі (Ньйом, 57)
Лас-Пальмас: Горкаш — Віті (Молейро, 46), Суарес, Маккенна, Мармоль — Муньйос, Байчетич, Ессугу (Марвін, 46), Рамірес (Фустер, 63) — Макберні (Мата, 78), Сілва (Муньйос, 87)
Попередження: Байчетич, Мата
Вилучення: Ріко, 33.