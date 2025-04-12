У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги Гетафе приймав Лас-Пальмас.

Вилучення у складі господарів на 33-й хвилині зіграло ключову роль. У підсумку, Лас-Пальмас забив три голи і здолав опонента.

Хетафе — Лас-Пальмас 1:3
Голи: Альдерете, 23 -  Сілва, 53, 74, Макберні, 62

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Мілья, Терратс (Перес, 76), Арамбаррі, Бернат (да Кошта, 66) — Уче (Майораль, 66), Хуанмі (Ньйом, 57)

Лас-Пальмас: Горкаш — Віті (Молейро, 46), Суарес, Маккенна, Мармоль — Муньйос, Байчетич, Ессугу (Марвін, 46), Рамірес (Фустер, 63) — Макберні (Мата, 78), Сілва (Муньйос, 87)

Попередження: Байчетич, Мата

Вилучення: Ріко, 33.