Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 12 квітня 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі 31 туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграла Леганес (1:0).

Команда Ганса-Дітера Фліка мала певну перевагу в атаці впродовж першого тайму, проте єдиний гол на її користь у цій половині та матчі загалом виявився автоголом суперників.

Після перерви "блаугранас" продовжували атакувати й створювали навіть кращі, аніж до цього, моменти, проте забезпечити собі спокійне завершення вечору так і не змогли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Леганес — Барселона у рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Леганес — Барселона 0:1

Гол: Саенс (аг), 48

Леганес: Дмітрович — Розьє, Альтіміра (Гарсія, 76), Гонсалес, Саенс, Каррера — Раба, Сіссе (Ель Хаддаді, 76), Тапіа, Родрігес (Латур Нею Нупа, 67) — Діоманде (Крус, 59)

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо (де Йонг, 46), Мартін, Бальде (Мартін, 41) — Гарсія (Кубарсі, 80), Педрі — Ямал, Лопес (Гаві, 67), Діас — Левандовські

Попередження: Альтіміра, Раба — де Йонг.