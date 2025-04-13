Іспанія

Гості відігралися після швидкого голу і вирвали перемогу у другому таймі.

Бетіс швидко відкрив рахунок на 3-й хвилині завдяки голу Руїбаля, але Вільярреал зумів не лише вирівняти гру, а й здобути перемогу. Баррі зрівняв рахунок на 26-й хвилині, а Перес оформив вирішальний гол вже на початку другого тайму.

"Жовта субмарина" діяла ефективніше в атаці та реалізувала свої моменти, чим забезпечила собі три очки в непростому виїзному матчі.

Реал Бетіс — Вільярреал 1:2

Голи: Руїбаль, 3 - Баррі, 26, Перес, 48

Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль, Бартра, Льоренте (Натан, 45), Перро — Кардосо, Форнальс (Карвалью, 71) — Антоні, Іско, Родрігес (Бакамбу, 61) — Кучо (Ло Чельсо, 61)

Вільярреал: Жуніор — Феменія, Фойт, Кошта, Кардона — Піно (Пепе, 67), Комесанья, Парехо (Сола, 78), Педраса (Суарес, 67) — Перес (Камбвала, 78), Баррі (Баї, 90)

Попередження: Фойт, Баррі, Кардона.