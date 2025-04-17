Іспанія

Англійський форвард прагне перейти до Барселони влітку, попри успішну оренду в Астон Віллі та інтерес з боку ПСЖ.

Маркус Рашфорд, який нині виступає за Астон Віллу на правах оренди, сподівається, що його гра приверне увагу провідних клубів Європи.

Як повідомляє talkSPORT, 27-річний форвард не втрачає надії опинитися в Барселоні, яку давно вважає своєю мрією. Каталонці залишаються пріоритетом для гравця на літо, хоча інтерес до нього також проявляє і французький ПСЖ.

Ймовірність повернення Рашфорда до Манчестер Юнайтед залишається невисокою – зокрема через складні стосунки з головним тренером "червоних дияволів" Рубеном Аморімом.

У нинішньому сезоні за Астон Віллу нападник провів 15 матчів, у яких записав на свій рахунок три голи та шість результативних передач.