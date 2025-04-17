Іспанія

"Каноніри" хочуть отримати в обмін Гюлера і Ендріка.

Чутки продовжують пов'язувати центрального захисника Арсеналу Вільяма Саліба з можливим переходом у Реал. "Каноніри" не мають наміру продавати ключового гравця, тому в найближчому майбутньому угода навряд чи відбудеться.

Проте, як інформує Fichajes, в Арсеналі будуть готові провести переговори щодо зіркового француза, якщо в обмін Реал запропонує не тільки величезну грошову компенсацію, а й двох молодих зірок — півзахисника Арду Гюлера і нападника Ендріка.

Такий сценарій, м'яко кажучи, виглядає малоймовірним. Портал Transfermarkt оцінює вартість Саліба у 80 млн євро, а Гюлера і Ендріка — у 45 і 40 млн євро відповідно.

Раніше повідомлялося, що у Реалі ухвалили рішення щодо Модрича і Васкеса.