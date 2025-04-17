Іспанія

Хорват і іспанець покинуть команду влітку.

У Реалі гряде перебудова на тлі провалу в Лізі чемпіонів. Першою жертвою може стати Карло Анчелотті, якого з високою часткою ймовірності відправлять у відставку.

Крім того, зміни торкнуться і складу. За інформацією Marca, всі в Реалі вважають, що настав час попрощатися з Лукою Модричем, Лукасом Васкесом і деякими іншими гравцями. Чинні контракти хорвата та іспанця закінчуються цього літа.

Судячи з усього, після закінчення сезону вони покинуть клуб на правах вільних агентів.

У середу Реал вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, поступившись Арсеналу із загальним рахунком 1:5.

Раніше повідомлялося, що Модрич став співвласником Свонсі Сіті.