Хорват і іспанець покинуть команду влітку.
Лука Модрич, getty images
17 квітня 2025, 22:28
У Реалі гряде перебудова на тлі провалу в Лізі чемпіонів. Першою жертвою може стати Карло Анчелотті, якого з високою часткою ймовірності відправлять у відставку.
Крім того, зміни торкнуться і складу. За інформацією Marca, всі в Реалі вважають, що настав час попрощатися з Лукою Модричем, Лукасом Васкесом і деякими іншими гравцями. Чинні контракти хорвата та іспанця закінчуються цього літа.
Судячи з усього, після закінчення сезону вони покинуть клуб на правах вільних агентів.
У середу Реал вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, поступившись Арсеналу із загальним рахунком 1:5.
Раніше повідомлялося, що Модрич став співвласником Свонсі Сіті.