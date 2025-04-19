Іспанія

Бразилець зізнався, що особисті проблеми завадили йому проявити себе в Англії.

Атакуючий півзахисник Бетіса Антоні, права на якого належать Манчестер Юнайтед, прокоментував свої виступи за "червоних дияволів" і поділився емоціями щодо важкого періоду в кар’єрі.

"Особисте життя сильно заважало, я пережив те, що пережив. Подобається мені це чи ні, але це сильно вплинуло на мене.

Знаю свій потенціал – я не дарма їздив на чемпіонат світу, не дарма мене продали в Юнайтед за великі гроші, і я знаю, чого вартий. Люди бачать певні моменти, але не дивляться на загальну картину.

У Манчестер Юнайтед у мене були і хороші, і погані моменти, але я міг би зробити більше і виступити краще", – цитує слова Антоні ESPN Brasil.

Нагадаємо, влітку 2022 року Манчестер Юнайтед заплатив за бразильця 95 мільйонів євро. Після періоду нестабільності у складі англійського гранда він нині успішно виступає за Бетіс на правах оренди.