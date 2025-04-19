Іспанія

21-річний футболіст хоче виступати за мадридську команду.

Трансферне літо не за горами, і в пресі регулярно з'являється інформація про можливі угоди. Подейкують, що атакувальний півзахисник Флоріан Вірц може змінити Баєр на більш статусний клуб.

21-річного німця пов'язують головним чином із Баварією, Манчестер Сіті та Реалом. Як повідомляє Bild, пріоритетом для Вірца є перехід у Реал. Футболіст вважає, що в мадридській команді у нього буде більше шансів виграти Лігу чемпіонів і Золотий м'яч.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Флоріана Вірца в 140 мільйонів євро.

У цьому сезоні футболіст провів 40 матчів, у яких забив 15 голів і віддав 13 гольових передач на партнерів.