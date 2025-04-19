Іспанія

Німець давно грає з дискомфортом у меніску.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер у найближчому майбутньому може перенести операцію. Як повідомляє Relevo, німецький футболіст уже давно грає з дискомфортом у меніску. Останнім часом біль посилився через накопичення навантаження.

Зазначається, що зараз займатися коліном Рюдігер не планує — він налаштований продовжувати допомагати команді під контролем фізіотерапевтів. Рішення щодо можливого проведення операції ухвалюватимуть після завершення сезону.

Реал на поточний момент розташовується на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У неділю, 20 квітня, команда Карло Анчелотті зіграє проти Атлетика на своєму полі.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид планує продовжити контракт з Рюдігером.