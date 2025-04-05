Німеччина

"Вершкові" хочуть зберегти німецького захисника щонайменше до 2028 року.

Мадридський Реал відкритий до продовження контракту з центральним захисником Антоніо Рюдігером, який наразі чинний до 2026 року.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво "вершкових" розглядає можливість укладання нової угоди, яка діятиме щонайменше до 2028-го.

Попри інтерес із боку клубів із Саудівської Аравії, сам футболіст надає перевагу "Реалу". За інформацією джерела, Рюдігер почувається щасливим, йому комфортно в Мадриді, і він не планує змінювати команду найближчим часом.

Очікується, що переговори про продовження контракту можуть розпочатися найближчим часом.

У поточному сезоні Антоніо Рюдігер провів за Реал Мадрид 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та отримав 6 попереджень.