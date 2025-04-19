Мальорка та Леганес не змогли визначити переможця, завершивши матч із рахунком 0:0. Обидві команди мали моменти, але надійна гра воротарів та захистів залишила рахунок незмінним.

Мальорка — Леганес 0:0

Мальорка: Грейф — Маффео (Лато, 85), Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка (Морей, 85) — Родрігес (Санчес, 65), Кошта, Дардер Молл — Ларін, Пратс Бастідас (Доменек, 64)

Леганес: Дмітрович — Розьє, Саенс, Гонсалес, Каррера — Тапіа, Нею Нупа (Брашанац, 80) — Альтіміра, Сіссе (Родрігес, 76), Діоманде — Гарсія (де ла Фуенте, 76)

Попередження: Родрігес, Маффео — Нупа.