Нічия без голів у напруженому матчі.
Мальорка - Леганес, Getty Images
19 квітня 2025, 21:45
Мальорка та Леганес не змогли визначити переможця, завершивши матч із рахунком 0:0. Обидві команди мали моменти, але надійна гра воротарів та захистів залишила рахунок незмінним.
Мальорка — Леганес 0:0
Мальорка: Грейф — Маффео (Лато, 85), Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка (Морей, 85) — Родрігес (Санчес, 65), Кошта, Дардер Молл — Ларін, Пратс Бастідас (Доменек, 64)
Леганес: Дмітрович — Розьє, Саенс, Гонсалес, Каррера — Тапіа, Нею Нупа (Брашанац, 80) — Альтіміра, Сіссе (Родрігес, 76), Діоманде — Гарсія (де ла Фуенте, 76)
Попередження: Родрігес, Маффео — Нупа.