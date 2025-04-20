Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 20 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Атлетік із Більбао.

Реал Мадрид — Атлетік

Неділя, 20 квітня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Х. Мунуера

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Неділя може стати ключовим днем для Реал Мадрида, адже після розгромної поразки від Арсеналу (1:5) у Лізі чемпіонів команда Карло Анчелотті потребує реабілітації. Ця невдача посилила чутки про можливе звільнення італійського тренера влітку. Проте "вершкові" ще мають шанси на золотий дубль: 26 квітня вони зіграють із Барселоною у фіналі Кубка Іспанії, а в Ла Лізі посідають друге місце.

Барселона напередодні здолала Сельту (4:3), збільшивши відрив від Реала до семи очок. Мадридці, які минулого вікенду мінімально перемогли Алавес (1:0), не можуть дозволити собі втрату очок. Однак форма команди викликає занепокоєння: лише одна перемога в останніх п’яти матчах. До того ж Атлетік Більбао – один із найсильніших клубів Ла Ліги цього сезону.

У сезоні-2023/24 Реал переміг Атлетік удома (2:0), але поступився в Більбао (1:2). Сан Мамес – справжня фортеця, і "баски" прагнуть це довести. У четвер Атлетік вийшов до півфіналу Ліги Європи, здолавши Рейнджерс. Попереду їх чекає двоматчева дуель із Манчестер Юнайтед (1 і 8 травня). У Ла Лізі команда Ернесто Вальверде посідає четверте місце (57 очок, 15 перемог, 12 нічиїх, чотири поразки), випереджаючи Вільярреал на шість очок. Завдяки п’яти путівкам до Ліги чемпіонів від Іспанії Атлетік майже гарантував собі участь у турнірі наступного сезону.

Минулого вікенду "баски" розгромили Райо Вальєкано (3:1), а перемога над Рейнджерс додала впевненості. Ніко Вільямс залишається головною загрозою для суперників, тоді як Реалу потрібна іскра від Вінісіуса Жуніора чи Джуда Беллінгема.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія — Камавінга, Беллінгем, Чуамені — Браїм, Родріго, Вінісіус Жуніор.

Атлетік: Симон — Горосабель, Вівіан, Паредес, Лекуе — Жаурегізар, Прадос — Беренгер, Сансет, Ніко Вільямс — Гурусета.

Поточна форма

Очні зустрічі