Іспанія

Надзвичайно складна гра для команди Ганс-Дітера Фліка, яку можна назвати неймовірною.

Барселона у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги вирвала перемогу над Сельтою з рахунком 4:3.

Команда Ганс-Дітера Фліка відкрила рахунок у матчі на 12 хвилині зусиллями Феррана Торреса, але через три хвилини Борха Іглесіас зрівняв цифри на табло.

Потім на 52 хвилині Іглесіас оформив дубль, а ще за десять хвилин він досяг хет-трику. Ще за три хвилини Дані Ольмо скоротив відставання в рахунку, а на 68 хвилині Рафінья відновив рівність на табло.

Перемогу каталонському клубу приніс Рафінья, який на останній та восьмій компенсованій хвилині реалізував пенальті, оформивши дубль.

Таким чином, Барселона набрала 73 очки і залишається на вершині Ла Ліги, збільшивши відрив від Реала до семи балів, але "вершкові" мають гру в запасі. Сельта набрала 43 очки і посідає сьоме місце у єврокубковій зоні.

Барселона — Сельта 4:3

Голи: Торрес, 12, Ольмо, 65, Діас, 68, 90+8 (пен) - Іглесіас, 15, 52, 62.

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі (Гарсія, 87), Мартін (Віктор, 88), Мартін (Віктор, 88) — Педрі, де Йонг, Лопес (Ольмо, 60) — Діас, Левандовські (Гаві, 78), Торре.

Сельта: Гуайта — Родрігес, Лаго, Алонсо — Дуран (Лопес, 74), Бельтран, Моріба (Сотело, 89), Каррейра — Лосада (Мінгеса, 46), Сведберг (Гонсалес Мартінес, 61) — Іглесіас (Аспас, 73).

Попередження: Діас, Мартін — Аспас.