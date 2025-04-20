Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Лас-Пальмаса.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився Лас-Пальмасу в гостьовому матчі тридцять другого туру іспанської Ла Ліги.

"Якщо у нас і були шанси на перемогу в лізі, то ми повинні були показати для цього ідеальні результати. Сьогодні ми цього не зробили.

Ми добре провели перший тайм, але воротар не дозволив нам вийти вперед. Ми контролювали контратаки і простори. У другому таймі гра стала нудною, ми не могли створити те, що ми собі уявляли. Пропущений м’яч є ілюстрацією другого тайму в нашому виконанні.

Я в клубі вже 14 років, ми будемо дбати і вмирати за те, що ми побудували. Ми будемо продовжувати шукати людей, які працюють так, як ми хочемо.

Мене не турбував настрій команди в другому таймі, ми просто грали погано, у вас не було шансів для асоціативної гри. Ми планували гру, і я вносив зміни, щоб знайти шляхи, але цього не сталось. Сьогодні заміни не спрацювали. Це не було питанням відсутності настрою — ми просто грали погано.

Сьогодні ніби було дві гри в одній. Перший тайм для нас був на хорошому рівні і з генерацією гольових моментів. Якщо ви граєте погано в другому таймі, ви повинні шукати шляхи покращення. Ми завжди готуємось з однаковим ентузіазмом, ми й далі будемо це робити, як і впродовж останніх 14 років.

У останньому відрізку ми постраждали більше, аніж на початку сезону. Для нас це дуже важлива фаза гри. Нам потрібні люди, які можуть інтерпретувати те, що нам потрібно", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі мадридський Атлетіко прийматиме в дербі Райо Вальєкано.