Іспанія
21 квітня 2025, 00:00
Черговий божевільний удар Вальверде приніс Реалу перемогу в El Clasico проти Атлетіка
Команда Карло Анчелотті вистраждала три очки та трохи покращила собі настрій після вильоту з Ліги чемпіонів.
Реал — Атлетік, Getty Images
21 квітня 2025, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Атлетік 1:0
Гол: Вальверде, 90+3
Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Васкес, 83), Рюдігер, Камавінга — Чуамені — Модрич (Діас, 78), Себальйос (Ендрік, 58) — Беллінгем — Родріго (Гюлер, 78), Вінісіус.
Атлетік: Сімон — Горосабель, Паредес, Нуньєс, Бойро (Вівіан, 87) — Прадос, Весга — Джало (І. Вільямс, 62), Гомес (Лекуе, 72), Беренгер (Сансет, 62) — Гурусета (Саннаді, 62).
Попередження: Асенсіо — Гомес