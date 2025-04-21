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Реал — Атлетік 1:0
Гол: Вальверде, 90+3

Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Васкес, 83), Рюдігер, Камавінга — Чуамені — Модрич (Діас, 78), Себальйос (Ендрік, 58) — Беллінгем — Родріго (Гюлер, 78), Вінісіус.

Атлетік: Сімон — Горосабель, Паредес, Нуньєс, Бойро (Вівіан, 87) — Прадос, Весга — Джало (І. Вільямс, 62), Гомес (Лекуе, 72), Беренгер (Сансет, 62) — Гурусета (Саннаді, 62).

Попередження: Асенсіо — Гомес