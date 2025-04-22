Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 21 квітня 2025 року.

Севільський Бетіс у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги обіграв каталонську Жирону на полі суперників (3:1).

Команди Мічела провалила перший тайм домашнього протистояння та ще до перерви отримала три пропущені м’ячі.

Після такого, а особливо в контексті результатів Жирони в поточному сезоні, про порятунок вже не йдеться. Тож пізні гол престижу — максимум, на який спромоглись "червоно-білі".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Реал Бетіс у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Реал Бетіс 1:3

Голи: Стуані, 86 — Кардосо, 7, Антоні, 39, Іско, 42

Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера (Ельмер Соліс Ромеро, 57), Мело, Мартін (Порту, 46), Аспрілья (ван де Бек, 57) — Данжума (Стуані, 68)

Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль (Бельєрін, 46), Бартра, Натан, Перро — Кардосо, Форнальс (Карвалью, 78) — Антоні (Родрігес, 78), Іско (Ло Чельсо, 60), Еззалзулі (Альтіміра, 89) — Кучо

Попередження: Мело, Мело, Франсес, Лопес, Лопес — Руїбаль, Перро