Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 21 квітня 2025 року.
Жирона — Реал Бетіс, Getty Images
22 квітня 2025, 08:00
Севільський Бетіс у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги обіграв каталонську Жирону на полі суперників (3:1).
Команди Мічела провалила перший тайм домашнього протистояння та ще до перерви отримала три пропущені м’ячі.
Після такого, а особливо в контексті результатів Жирони в поточному сезоні, про порятунок вже не йдеться. Тож пізні гол престижу — максимум, на який спромоглись "червоно-білі".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Реал Бетіс у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:
Жирона — Реал Бетіс 1:3
Голи: Стуані, 86 — Кардосо, 7, Антоні, 39, Іско, 42
Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера (Ельмер Соліс Ромеро, 57), Мело, Мартін (Порту, 46), Аспрілья (ван де Бек, 57) — Данжума (Стуані, 68)
Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль (Бельєрін, 46), Бартра, Натан, Перро — Кардосо, Форнальс (Карвалью, 78) — Антоні (Родрігес, 78), Іско (Ло Чельсо, 60), Еззалзулі (Альтіміра, 89) — Кучо
Попередження: Мело, Мело, Франсес, Лопес, Лопес — Руїбаль, Перро