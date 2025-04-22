Іспанія

У іспанського чемпіонату власні плани та календар.

Каталонська Барселона за підсумком протистоянь проти дортмундської Боруссії пробилась до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де зіграє проти міланського Інтера.

Тим часом команда Ганса-Дітера Фліка продовжує участь у Кубку Іспанії, де у фіналі зіграє в Севільї проти мадридського Реала 26 квітня, о 23:00, до цього провівши матч удома проти Мальорки в чемпіонаті 22 квітня, о 22:30, а після — перший матч проти "змій" удома 30 квітня, о 22:00.

І вже 3 травня, о 22:00, "блаугранас" мають зіграти в гостях у Вальядоліда, після чого їм доведеться летіти до Мілана на матч-відповідь проти Інтера 6 травня, о 22:00, а вже 11 травня, о 17:15, зустрітись удома з мадридським Реалом у вирішальному El Clasico Ла Ліги.

Шалений графік, на що вже поскаржився головний тренер Барселони, а клуб спробував покращити становище, написавши листа до організаторів Ла Ліги з проханням перенести гру проти Вальядоліда, який від початку мав відбутись 4 травня, о 15:00, але організатори змагань вирішили інакше.

Барселона пропонує призначити гру на 4 травня в одному з часових слотів: 15:00, 17:15 чи 19:30, аби дати змогу гравцям перепочити перед дорогою.

Однак, відповідно до інформації місцевих ЗМІ, Ла Ліга не планує переносити цю гру через те, що каталонці зробили звернення не в момент затвердження дат відповідного туру, а лише через 14 днів після цього.