Іспанія

Керманич Реала прокоментував підготовку до Хетафе.

Мадридський Реал у рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги зіграє принциповий гостьовий матч проти Хетафе.

Напередодні гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті розповів про стан власної команди.

"Суперники грають в інтенсивний футбол, дуже добре організовані і дуже чітко діють на полі. Але ми готові і налаштовані на перемогу. Щоразу, коли наближається кінець сезону, такі ігри стають ще більш важливими.

У цьому сезоні ми втратили двох ключових гравців захисту, і наша гра дещо змінилась. Ми намагались знайти баланс, який ще сподіваємось знайти на цьому фінальному відрізку кампанії. Якщо ми не знайдемо цей баланс, нам буде важко зачепитись за результат.

Камавінга та Мбаппе не будуть готові до завтрашнього дня, але вони можуть бути готові до суботньої гри проти Барселони.

Продовження роботи в Реалі? У футболі все можливо, усе може статись. Мені подобається ця команда і, сподіваюсь, я зможу продовжувати працювати тут якомога довше. А коли все закінчиться, я просто захочу подякувати і зняти капелюха перед цим клубом.

Мбаппе? Він страждає від травми і сподівається, що буде готовий до суботи. Він дуже добре прогресує на тренуваннях. І зараз будуть ігри, де нам потрібна його допомога.

Два титули, які ми маємо на кону, окрім Клубного чемпіонату світу, залежать від перемоги над Барселоною. Ми впевнені, що зможемо це зробити. Очевидно, що нам потрібно щось змінювати, і ми збираємося це зробити.

Я дуже добре ладнаю з командою, але цей рік був складнішим, аніж минулий. Разом ми впорались із труднощами, і я дуже щасливий, дуже щасливий, хоча й під великим тиском, але так завжди буває. Стрес — це паливо для мене.

Кожного разу, коли виникають проблеми, мені кажуть, що у мене занадто багато лояльності до гравців. Я намагаюсь керувати своїми стосунками з людьми, приймаючи себе таким, який я є.

У цьому сезоні я багато разів злився, але завжди намагаюсь підтримувати відносини з футболістами на одному рівні: поважати і бути шанованим з їхнього боку.

Я по життю доволі лояльний, тому й ніхто не стикався з моєю "правою рукою". Я не використовую батога — це до інших тренерів.

Трансфери? Ми ніколи не думали про них упродовж сезону. Цей клуб завжди думає про будь-які підписання лише в кінці сезону.

Важкий календар? Я не скаржусь на це. Такі ситуації можуть траплятись. Атлетік не зміг зіграти в суботу, тому ми граємо дуже щільно останні дні, але нам водночас не потрібно далеко їздити. Це міг би бути й кращий час для початку гри, бо багато людей в цей час уже сплять перед черговим робочим днем. Але, я сподіваюсь, що мої гравці не будуть спати завтра на полі", — заявив італійський фахівець.

Матч Хетафе — Реал відбудеться 23 квітня, о 22:30.