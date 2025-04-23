Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 22 квітня 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги обіграла Мальорку на власному полі (1:0).

Команди Ганса-Дітера Фліка за ходом гри мала чи не непристойну перевагу над суперниками в плані атаки та в підсумку досягла показника в 40 ударів по воротах гостей.

Але забили "блаугранас" лише раз — коли команди з’явились на полі на початку другого тайму, що й визначило переможця в парі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Мальорка у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Мальорка 1:0

Гол: Ольмо, 46

Барселона: Щесни — Араухо, Гарсія, Мартінес, Форт (Мартін, 77) — Педрі, Ольмо (Фермін, 62), Гаві — Ямал (де Йонг, 87), Торрес (Віктор, 76), Фаті (Рафінья, 62).

Мальорка: Роман — Морей, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка (Лато, 81) — Кошта (Доменек, 66), Маскарель (Салас, 86), Санчес (Валері, 81) — Дардер — Ларін (Пратс, 86).

Попередження: Кошта