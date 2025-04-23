Іспанія

Президент Ла Ліги дав чергове велике інтерв’ю.

Президент іспанської Ла Ліги Хав’єр Тебас, відомий за своїми постійними суперечками з мадридським Реалом та каталонською Барселоною, напередодні брав участь у великому інтерв’ю на честь виходу економічного звіту організації за минулий сезон, за ходом якого розповів, чим останній час жив іспанський футбол.

Зокрема, у звіті вказано, що іспанський професійний футбол за рік знову зібрав понад 5 млрд євро прибутків. Такого не траплялось із часів до пандемії.

"Підкреслюю, що ми є стійкою Лігою. Відкинувши ефекти важелів, які були дуже точковими доходами в структурі Барселоні, це показує, що ми не зазнаємо великих збитків.

У Прем'єр-лізі ж натомість гроші витрачаються бездумно. Ми є найбільш ефективною Лігою з точки зору спортивних інвестицій. Італія інвестує багато, але їхні гравці на Transfermarkt не коштують стільки, скільки наші.

Потрібно шукати економічну вигоду разом зі спортивною та тією філософією, яку ми просуваємо.

Ми є Лігою, у якій клуби інвестують у себе самих найкраще. Віддача, яка є, є оптимальною. Те, що Прем'єр-ліга інвестує 2 млрд за сезон, не означає, що вони кращі менеджери. Навпаки, вони гірші за нас, бо їм доводиться щороку витрачати свої гроші на ті самі проєкти.

Скарга від Реала на мене? У мене немає сумнівів у своїй правоті. Я не буду покараний. Але мене турбує, як вони поступово підвищують ставки.

Наші доходи зросли завдяки матчам та комерційним угодам. Аудіовізуальні матеріали стали більш якісними. Але ефект Клубного чемпіонату світу та нової Ліги чемпіонів дасть про себе знати ще в наступних сезонах.

Ці нові формати завдають удару національним лігам. У Італії Ліга чемпіонів принесла клубам на 100 мільйонів євро більше, але Серія А при цьому втратила приблизно 125 мільйонів євро доходів. Я все ще стурбований через це.

Ми втратили деякі доходи в Південно-Східній Азії. Не тільки через Лігу чемпіонів, а й через піратство. УЄФА збирає більшу частину прибутків собі, а національні ліги тим часом утрачають економічний потенціал. Бельгійська ліга втратила 20% прибутку за останній рік. Мене це турбує.

Скарги щодо розкладу матчів від клубів були й десять років тому. Якби ми бачили, що з іншими графіками менше гравців травмуються за ходом сезону... Але це взагалі не так. Покращилась відвідуваність стадіонів. Із нашим планом "Імпульс" ми сподіваємось, що збільшиться кількість відвідувачів і також доходів. Це один із мінусів наших змагань. Із цими реформами, ситуацію на стадіонах це буде виправлено. У нас є дефіцит порівняно з Бундеслігою та Прем'єр-лігою також і щодо продажу VIP-місць.

У Ла Ліги немає дискримінаційної політики відносно клубів. Ми керуємо змаганням, а не інтересами одного клубу чи іншого. Через цю накопиченість матчів деякі склади можуть дійсно бути більш втомленими. Хоча варто згадати про Фліка, який був дуже жорстким, щоб поскаржитись на УЄФА.

Чому завжди ми, національні ліги, винні? Чому не скаржаться на УЄФА? Нехай це зроблять наступної середи, наприклад. Ми повинні захищати інтереси 20 клубів Прімери та 22 клубів Сегунди. Треба робити те, що найкраще для всіх. Є ще одне змагання, яке організує УЄФА, і нехай запитають. Ми готові пояснити все, що наші клуби вимагають, зокрема — як складаються графіки.

Барселона? Мене не дивує її позиція. Це демонструє, що не лише підписаннями досягаються спортивні успіхи, як це видається в АПЛ. Не витрачаючи шалені кошти на гравців, можна досягти спортивних успіхів. Вони в півфіналі Ліги чемпіонів, чудово йдуть у Ла Лізі.

Цей склад може виграти три турніри, а може й не виграти. Я пам'ятаю, що Мадрид грав у п'яти фіналах і не виграв жодного... Залишається Ліга, і ми побачимо фінал Кубка та півфінали Ліги чемпіонів.

Про проблеми Барселони з регламентом витрат "один-до-одного" потрібно запитати у самої Барселони. Це клуб, який знає, що йому потрібно робити. Сподіваємось, що вони не зроблять цього за 48 годин до закриття наступного ринку, щоб не зіткнутись із несподіванками. У них є структура, яка готова відповідати в нормі "один-до-одного" вже зараз.

Арбітри? Я стурбований цим питанням. Репутаційно те, що сталось із справою Негрейри та скаргами інших рефері, не є добрим. Я не кажу, що вони не мають рації. Потрібно внести суттєві зміни в структуру арбітражу. Сподіваюсь, що це станеться в короткостроковій перспективі

Рішення CSD (Вища спортивна рада — ред.) щодо Ольмо? Воно базується на новому факті, що ліцензії цих гравців на виступі в Ла Лізі не були скасовані. Згідно з CSD, ці ліцензії продовжували діяти. А отже, згідно з CSD, той-таки Ді Стефано досі має ліцензію з Реалом та може за нього грати, але наразі просто перебуває у відпустці", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що раніше суд відхилив апеляцію Ла Ліги щодо реєстрації Ольмо.