Іспанія

Тебас на цьому навряд чи зупиниться.

Адміністративний суд відхилив апеляцію Ла Ліги про тимчасове зупинення рішення Вищої спортивної ради Іспанії щодо реєстрації гравців Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, суперечку між Ла Лігою та Барселоною з приводу реєстрації обох гравців доведеться вирішити пізніше, під час процесу, який не буде таким швидким, як рішення Вищої спортивної ради. Це залишає каталонцям хороші шанси завершити сезон з Дані Ольмо та Пау Віктором.

Зазначається, що минулого тижня уряд постановив, що Ла Ліга та Королівська федерація футболу Іспанії відмовили у видачі ліцензій обом гравцям "блаугранас" через комісію, яка не мала на те повноважень.

"Під час цієї процедури і після розгляду тверджень сторін було чітко і безперечно встановлено, що Комітет з моніторингу некомпетентний ухвалювати рішення щодо попередньої реєстрації, а також ліцензії, яку запитує ФК Барселона", — йдеться в заяві Вищої спортивної ради.

Раніше повідомлялося, що Ольмо повернувся до тренувань після травми.