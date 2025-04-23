Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Хетафе та мадридський Реал.

Хетафе та мадридський Реал зіграють у принциповому матчі на Колізеум Альфонсо Перес у рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Хосе Бордалас, після поразки від каталонського Еспаньйола (0:1), залучив до стартового складу Беррокаля до оборони, тоді як Бернат зіграє ліворуч у півзахисті, а атаку очолить Майораль.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над баскським Атлетіком (1:0), використав із перших хвилин Васкеса, Алабу та Франа в обороні, тоді як Гюлер та Діас гратимуть під Ендріком у атаці.

Хетафе: Сорія — Джене, Беррокаль, Дуарте, Альдерете, Іглесіас — Терратс, Мілья, Арамбарі, Бернат — Майораль.

Запасні: Летачек, Сола, Їлдирим, Перес, Родрігес, Петер, Сантьяго, Хуанмі, Бехуша, да Коста.

Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Алаба, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені — Гюлер, Діас, Вінісіус — Ендрік.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Беллінгем, Камавінга, Модрич, Родріго, Вальєхо, Себальйос, Рюдігер, Гонсало.



Гра Хетафе — Реал почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.