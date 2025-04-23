До вашої уваги результати двох матчів 33 туру чемпіонату Іспанії за 23 квітня.
Атлетік Більбао - Лас-Пальмас, Getty images
23 квітня 2025, 21:59
Завершилася низка матчів у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги.
Так, Атлетік Більбао на власному полі здобув мінімальну перемогу над Лас-Пальмас завдяки єдиному голу Іньякі Вільямса, тоді як Вільярреал розгромно поступився Сельті, граючи у меншості з 37 хвилини через вилучення Баї.
Атлетік Більбао — Лас-Пальмас 1:0
Гол: Вільямс, 5
Атлетік Більбао: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Берчіче — Галаррета (Прадос Діас, 84), Хаурегісар — Вільямс, Сансет (Каналес, 21), Беренгер (Вільямс, 65) — Саннаді (Гурусета, 84)
Лас-Пальмас: Горкаш — Віті, Суарес (Кардона, 84), Маккенна, Мармоль — Марвін (Янузай, 73), Байчетич (Кампанья, 85), Ессугу, Молейро — Рамірес (Мата, 65), Макберні (Фустер, 65)
Попередження: Берчіче — Байчетич, Макберні, Суарес
Сельта — Вільярреал 3:0
Голи: Лопес, 45, Іглесіас, 53, Аспас, 87 (пен)
Сельта: Гуайта — Домінгес Касерес, Лаго (Родрігес, 74), Алонсо — Мінгеса, Бельтран (Моріба, 46), Родрігес — Лопес (Лосада, 74), Гонсалес Мартінес — Іглесіас (Аспас, 66)
Вільярреал: Жуніор — Феменія (Наварро, 75), Камбвала, Баї, Педраса — Піно (Кошта, 38), Гує, Комесанья (Парехо, 65), Суарес (Б'юкенен, 65) — Пепе, Баррі (Перес, 65)
Попередження: Бельтран, Альварес — Пепе
Вилучення: Баї, 37