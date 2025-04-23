Іспанія

До вашої уваги результати двох матчів 33 туру чемпіонату Іспанії за 23 квітня.

Завершилася низка матчів у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги.

Так, Атлетік Більбао на власному полі здобув мінімальну перемогу над Лас-Пальмас завдяки єдиному голу Іньякі Вільямса, тоді як Вільярреал розгромно поступився Сельті, граючи у меншості з 37 хвилини через вилучення Баї.

Атлетік Більбао — Лас-Пальмас 1:0

Гол: Вільямс, 5

Атлетік Більбао: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Берчіче — Галаррета (Прадос Діас, 84), Хаурегісар — Вільямс, Сансет (Каналес, 21), Беренгер (Вільямс, 65) — Саннаді (Гурусета, 84)

Лас-Пальмас: Горкаш — Віті, Суарес (Кардона, 84), Маккенна, Мармоль — Марвін (Янузай, 73), Байчетич (Кампанья, 85), Ессугу, Молейро — Рамірес (Мата, 65), Макберні (Фустер, 65)