Іспанія

26-річний футболіст має перейти до мадридської команди.

Останніми днями в пресі з’явилася інформація, що перехід Трента Александер-Арнольда з Ліверпуля в Реал може не відбутися. Повідомлялося, що 26-річний захисник замість поїздки до Мадрида може укласти новий контракт із мерсісайдським клубом.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що, попри галас останніх днів, усе ще очікується, що Трент улітку одягне футболку Реала. Жодних змін останнім часом не сталося.

Як відомо, чинний контракт Трента Александер-Арнольда з Ліверпулем діє до кінця червня.