Іспанія

Італієць робить ставку на Менді.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті сподівається на якнайшвидше повернення в стрій лівого захисника Ферлана Менді.

Француз отримав травму в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко, який відбувся 12 березня, і відтоді не з'являвся на полі.

Як повідомляє Marca, Анчелотті розраховує, що Менді встигне відновитися до майбутнього фіналу Кубка Іспанії з Барселоною. На думку італійського наставника, латераль здатний стримати Ламіна Ямаля, який грає на правому фланзі атаки "синьо-гранатових".

Ель-Класіко відбудеться в суботу, 26 квітня. Стартовий свисток пролунає о 23:00.