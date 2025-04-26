Іспанія

Контракт норвежця з Сіті розрахований до 2034 року.

Агент Рафаела Пімента, яка працює з форвардом Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом, висловилася з приводу чуток про можливий перехід гравця в Реал.

"Люди люблять говорити, і чутки будуть завжди. Я ніколи не роблю жодних коментарів на цю тему і ніколи не звертаюся до ЗМІ.

Опція викупу в контракті? Я ніколи не коментую умови контрактів. У Ерлінга є певна свобода", — сказала Рафаела Пімента.

Чинний контракт Ерлінга з Манчестер Сіті розрахований до завершення сезону-2033/34, тобто ще на дев'ять років. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 24-річного норвежця в 200 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал пропонує Арду Гюлера та €40 млн за Енцо Фернандеса.