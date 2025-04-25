Іспанія

Іспанський гранд включив у пропозицію турецький талант, сподіваючись переманити аргентинця до Мадрида.

Мадридський Реал серйозно взявся за трансфер аргентинського хавбека Челсі Енцо Фернандеса.

Як повідомляє видання Fichajes.net, "вершкові" зробили лондонцям привабливу пропозицію: €40 мільйонів та 19-річного Арду Гюлера у якості частини угоди.

Фернандес проводить продуктивний сезон у складі "синіх" — шість голів та десять асистів у 39 матчах. Своєю чергою, Гюлер, попри обмежений ігровий час, також проявив себе: чотири голи та сім результативних передач у 36 зустрічах.

У Челсі поки не дали офіційної відповіді, але майбутнє обох молодих зірок може змінитися вже цього літа.