Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Реал.
Лукас Васкес, Getty Images
26 квітня 2025, 21:19
Каталонська Барселона та мадридський Реал розіграють кубок Іспанії на севільському стадіоні Ла-Картуха.
Карло Анчелотті використав із перших хвилин Васкеса та Менді на флангах оборони.
Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Себальйос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Мбаппе, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас.
Гра Барселона — Реал почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.