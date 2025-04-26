Іспанія

Football.ua представляє прев'ю фіналу Кубка Іспанії, який відбудеться 26 квітня, розпочавшись о 23:00.

У рамках фіналу Кубка Іспанії відбудеться останнє Ель Класіко цього сезону, в якому Барселона прийме Реал Мадрид.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ МАДРИД

Субота, 26 квітня, 23:00. Олімпійський стадіон, Севілья. Головний арбітр - Рікардо де Бургос Бенгоечеа. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Мало хто міг передбачити, наскільки вражаючою виявиться Барселона цього сезону під керівництвом Ганс-Дітера Фліка, адже німець розраховує привести команду до чотирьох трофеїв у своїй першій кампанії біля керма, що стало б воістину визначним досягненням.

Раніше цього року Барселона виграла Суперкубок Іспанії, обігравши у фіналі Реал (5:2), і зараз лідирує в гонці за титул Ла Ліги, випереджаючи "вершкових" на чотири бали за п'ять турів, що залишилися.

Також каталонська команда вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів та готується до двоматчевої дуелі з міланським Інтером. Цієї суботи "блаугранас" має шанс завоювати другий трофей сезону.

Барселона вийде на матч після перемоги над Мальоркою (1:0) у Ла Лізі, і з грудня каталонці не програвали у внутрішніх матчах, що наочно демонструє виклик для Реала, проте останні два фінали Кубка Іспанії виграли саме "лос-бланкос".

Справді, Реал здобув перемогу (2:1) у 2014 році та (1:0) у 2011 році, а остання перемога Барселони над своїми непримиренними суперниками у фіналі відбулася у 1990 році (2:0). Барселона — найуспішніша команда в історії Кубка, яка завоювала цей трофей 31 раз — остання перемога була в сезоні 2020/21.

Цього сезону Барселона постарається вже втретє обіграти Реал, що стане ще одним болючим ударом для Королівського клубу.

Реал вийде на цей матч після перемоги над Хетафе (1:0) у чемпіонаті. Цього сезону "вершкові" вже також мають трофей у кишені: у серпні вони виграли Суперкубок УЄФА, а в середині червня їм доведеться взяти участь у Клубному чемпіонаті світу, який пройде в новому форматі.

Неможливо оминути той факт, що виліт Реала з Ліги чемпіонів став для команди величезним розчаруванням: у чвертьфіналі команда Карло Анчелотті була розгромлена Арсеналом, і з того часу з'явилося багато припущень щодо майбутнього італійця на Бернабеу.

Очікується, що Анчелотті покине Реал цього літа, а фаворитом на його місце є Хабі Алонсо з Баєра, так що "лос-бланкос", схоже, готові вступити в нову еру, але в той же час потрібно розлучитися красиво і бажано з трофеєм.

Кубок Іспанії ніколи не вважався пріоритетом для Реала, але зараз цей турнір неймовірно важливий, і є вагомі підстави вважати, що в суботу основний тиск буде на плечах гравців "вершкових".

Реал виграв чотири із семи фіналів Кубка проти Барселони, а остання кубкова зустріч між цими двома командами завершилася перемогою Мадрида (4:0) – це був півфінал турніру у 2023 році.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Мартін, Мартінес, Кубарсі, Кунде — де Йонг, Педрі — Рафінья, Лопес, Ямал — Торрес.

Реал Мадрид: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Асенсіо, Васкес — Чуамені, Вальверде — Вінісіус, Беллінгем, Родріго — Мбаппе.

Не зіграють: Левандовські, Бальде, Касадо, Берналь, тер Штеген — Камавінга, Алаба, Карвахаль, Мілітао.

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