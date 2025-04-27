Іспанія

Італієць налаштований очолити збірну Бразилії.

Найближчим часом Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського Реала.

Італійський наставник відпрацює до кінця нинішнього розіграшу Ла Ліги, після чого залишить посаду. Керманич сам прийняв рішення піти, про що вже поінформував усіх у клубі. З червня Анчелотті очолить збірну Бразилії, як і передбачалося.

"Вершковим" залишилося провести лише п'ять матчів під керівництвом Карло Анчелотті. Команда продовжує боротися за чемпіонство в Ла Лізі: зараз відставання від лідируючої Барселони становить чотири очки. 11 травня відбудеться останнє Ель Класіко в сезоні.

На клубному чемпіонаті світу, який стартує в червні, мадридським грандом керуватиме вже інший тренер.

Раніше Рюдігер вибачився за свою поведінку у фіналі Кубка Іспанії.