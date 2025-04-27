Іспанія

Захисник Реала визнав свою провину після інциденту з арбітром і попросив пробачення у судді та вболівальників.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер прокоментував свій скандальний вчинок у фінальному матчі Кубка Іспанії проти Барселони, коли у компенсований час екстратайму кинув шматок льоду в бік арбітра Рікардо де Бургоса Бенгоечеа, обурений зупинкою атаки Реала. За свою нестриманість німецький оборонець був негайно вилучений.

У своєму зверненні в соцмережах Рюдігер вибачився перед суддею, командою і вболівальниками:

"Я допустив неприйнятну помилку. Після напруженої гри, коли емоції зашкалювали, я вчинив необачно. Щиро шкодую і беру на себе повну відповідальність за свої дії", — написав німець.

Раніше Карло Анчелотті висловився про фінальний матч з Барселоною.