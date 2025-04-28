Іспанія

Гравець зарекомендував себе в АПЛ.

Кар’єра французького центрального захисник Жана-Клера Тодібо є доволі непересічною — у 19-річному віці вихованця Тулузи за 1 млн євро підписала каталонська Барселона, проте він так і не став у пригоді цьому клубу.

Після оренд до німецького Шальке та лісабонської Бенфіки, нині вже 25-річний виконавець у 2021 році перебрався назад на батьківщину до Ніцци за 8,5 млн євро та з відповідним пунктом у контракті, який гарантував Барсі частину коштів від його можливого продажу в подальшому.

У підсумку, Тодібо на початку цього сезону перейшов до лондонського Вест Гема на правах оренди з правом викупу, яким "молотобійці" планують скористатись після позитивного досвіду співпраці з футболістом.

42 млн євро коштувати англійському клубу цей трансфер, тоді як на рахунки Барселони відповідно надійде 8,5 млн євро.

За сезон Тодібо провів 25 матчів (1625 хвилин).