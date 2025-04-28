В Мадриді цікавилися поверненням німця до тренерської роботи.
Юрген Клопп, Getty images
28 квітня 2025, 16:47
Керівництво мадридського Реала цікавилося у німецького фахівця Юргена Клоппа щодо його повернення на тренерську роботу. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, представники "вершкових" двічі розмовляли з 57-річний тренером про його найближче майбутнє. Втім, колишній керманич Ліверпуля повідомив Реалу, що поки не збирається повертатися до тренерської роботи.
Зазначимо, що Юрген Клопп наразі працює в австрійському концерні Ред Булл на посаді глобального керівника футбольного відділу.
Раніше повідомлялося, що Реал розглядає Клоппа на посаду головного тренера.