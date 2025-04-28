Іспанія

В Мадриді цікавилися поверненням німця до тренерської роботи.

Керівництво мадридського Реала цікавилося у німецького фахівця Юргена Клоппа щодо його повернення на тренерську роботу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, представники "вершкових" двічі розмовляли з 57-річний тренером про його найближче майбутнє. Втім, колишній керманич Ліверпуля повідомив Реалу, що поки не збирається повертатися до тренерської роботи.

Зазначимо, що Юрген Клопп наразі працює в австрійському концерні Ред Булл на посаді глобального керівника футбольного відділу.

Раніше повідомлялося, що Реал розглядає Клоппа на посаду головного тренера.