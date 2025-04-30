Іспанія

Майбутнє бразильського вінгера на Сантьяго Бернабеу під питанням?

Мадридський Реал може продати свого крайнього нападника Родріго Гоеса найближчого літа.

Як повідомляє El Chiringuito TV, керівництво "вершкових" готове розглянути трансфер 24-річного бразильського вінгера, якщо отримає привабливу фінансову пропозицію.

Родріго перейшов до Реала у 2019 році з Сантоса за 45 мільйонів євро. За час виступів у складі "вершкових" він виграв 13 трофеїв, включно з Лігою чемпіонів.

У поточному сезоні Родріго Гоес провів за Реал Мадрид 50 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 13 голами та 10 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює його в 100 млн євро.