Родріго Гоес, Getty Images
30 квітня 2025, 18:55
Мадридський Реал може продати свого крайнього нападника Родріго Гоеса найближчого літа.
Як повідомляє El Chiringuito TV, керівництво "вершкових" готове розглянути трансфер 24-річного бразильського вінгера, якщо отримає привабливу фінансову пропозицію.
Родріго перейшов до Реала у 2019 році з Сантоса за 45 мільйонів євро. За час виступів у складі "вершкових" він виграв 13 трофеїв, включно з Лігою чемпіонів.
У поточному сезоні Родріго Гоес провів за Реал Мадрид 50 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 13 голами та 10 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює його в 100 млн євро.