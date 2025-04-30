Іспанія

Іспанський фахівець вже має план на літнє трансферне вікно у разі повернення на Сантьяго Бернабеу в якості головного тренера.

Мадридський Реал може здійснити масштабне підсилення влітку 2025 року. За інформацією AS, мадридський гранд розглядає трансфери атакуючого півзахисника Флоріана Вірца з Баєра та Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдада.

Очікується, що новим головним тренером "вершкових" стане Хабі Алонсо, який уже пропонує кандидатури потенційних новачків. Реал Мадрид давно спостерігає за Вірцом та Субіменді, але "Лос Бланкос" доведеться зустрітися з серйозною конкуренцією: за Вірца змагаються Баварія та Манчестер Сіті, а фаворитом у гонці за Субіменді є лондонський Арсенал.

Субіменді має пункт викупу в 60 мільйонів євро, тоді як трансфер Вірца обійдеться щонайменше в 100 мільйонів — угода потребує перемовин із Баєром.

Також Хабі Алонсо у разі призначення може спробувати підписати на правах вільного агента центрального захисника Йонатана Та, який раніше мав попередню домовленість із Барселоною. Однак фінансова ситуація каталонців ускладнила перехід, і доля цього трансферу тепер залежить від того, чи вдасться Реалу оформити трансфер Діна Гюйсена з Борнмута.