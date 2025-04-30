Іспанія

Для юного вінгера матч проти Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів став ювілейним.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 зійдуться гранди європейського футболу — Барселона та Інтер.

У стартовому складі "блаугранас" на це протистояння традиційно вийшов юний вінгер Ламін Ямал, попри побоювання щодо отриманого пошкодження під час передматчевої розминки.

Для іспанського нападника Барселони цей матч став 100-им у футболці Барселони. 17 років, 9 місяців та 17 днів — саме у такому віці Ямал досяг цієї відмітки, забивши 21 гол та віддавши 33 асисти.

Слідкуйте за ключовими моментами матчу Барселона — Інтер в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.