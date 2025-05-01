Іспанія

Іспанець може повернутися в мадридську команду.

Реал розглядає варіант із придбанням голкіпера Челсі Кепи Аррісабалагі як заміну українцю Андрію Луніну.

Як повідомляє Mundo Deportivo, Лунін сам порушив питання про своє майбутнє в Реалі, оскільки незадоволений кількістю свого ігрового часу. У поточному сезоні Лунін провів 24 матчі у всіх клубних турнірах, у яких пропустив 38 м'ячів. Вісім ігор українець провів на нуль. Чинний контракт голкіпера з Реалом розрахований до 30 червня 2030 року. Його трансферна вартість становить 20 млн євро. Лунін виступає за Реал із 2018 року.

За цей час клуб неодноразово віддавав його в оренду, а минулого сезону він став основним воротарем після травми Тібо Куртуа.

Аррісабалага наразі грає за Борнмут, куди Челсі віддав його в оренду до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що Лунін на радарі Галатасарая.