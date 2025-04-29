Туреччина

Український воротар хоче змінити клуб заради статусу основного, а турецький гранд готується зробити хід.

Головним претендентом на трансфер українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна наразі є турецький Галатасарай.

Як повідомляє видання Marca, агент гравця Жорже Мендеш нещодавно зустрічався з керівництвом іспанського клубу та проінформував їх про інтерес зі сторони стамбульського гранда. Хоча конкретної пропозиції поки що не надходило, Галатасарай залишається найбільш активним серед зацікавлених клубів.

Сам Лунін прагне змінити клуб, щоб отримати стабільну ігрову практику — у Мадриді це виглядає малоймовірним після подовження контракту з Тібо Куртуа.

У поточному сезоні українець відіграв 12 матчів, пропустивши 19 м’ячів та оформивши чотири "сухі" поєдинки. Його контракт із Реалом діє до літа 2030 року.