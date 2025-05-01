Іспанець хоче бачити в мадридському клубі Конате.
Ібраїма Конате, Getty Images
01 травня 2025, 22:27
Все йде до того, що новим головним тренером Реала незабаром стане Хабі Алонсо. Як повідомляє Defensa Central, Алонсо приваблює захисник Ліверпуля Ібраїма Конате. Фахівець попросить мадридський клуб підписати 25-річного француза після свого призначення.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Конате в 60 мільйонів євро. На ділі ж цінник гравця може виявитися нижчим, адже чинний контракт француза на Енфілді закінчується через рік.
Варто сказати, що преса пов'язує Конате ще й із ПСЖ.
Додамо, що влітку очікується перехід із Ліверпуля в Реал іншого захисника — Трента Александер-Арнольда.
Раніше повідомлялося, що Конате може перейти в ПСЖ.