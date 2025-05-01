Іспанія

Іспанець хоче бачити в мадридському клубі Конате.

Все йде до того, що новим головним тренером Реала незабаром стане Хабі Алонсо. Як повідомляє Defensa Central, Алонсо приваблює захисник Ліверпуля Ібраїма Конате. Фахівець попросить мадридський клуб підписати 25-річного француза після свого призначення.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Конате в 60 мільйонів євро. На ділі ж цінник гравця може виявитися нижчим, адже чинний контракт француза на Енфілді закінчується через рік.

Варто сказати, що преса пов'язує Конате ще й із ПСЖ.

Додамо, що влітку очікується перехід із Ліверпуля в Реал іншого захисника — Трента Александер-Арнольда.

Раніше повідомлялося, що Конате може перейти в ПСЖ.