Іспанія

Каталонці хочуть бачити в своїй команді ще одного представника Леверкузена.

Каталонська Барселона уважно слідкує за лівим фулбеком леверкузенського Баєра Алехандро Грімальдо. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, ідея з поверненням випускника академії каталонського клубу належить спортивному директору Деку. Цей трансфер також схвалює головний тренер команди Гансі Флік.

Зазначається, що у Барселоні хочуть створити конкурентне середовище для 21-річного лівого захисника Алехандро Бальде, для подальшого прогресу молодого гравця.

Чинна трудова угода 29-річного іспанця розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Алекс Грімальдо відіграв за Баєр 45 матчів, забив 4 голи та віддав 12 результативних передач.