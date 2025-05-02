Іспанія

Бразильська конфедерація футболу має угоду з Карло, але готова звернутися до інших кандидатів.

Бразильська конфедерація футболу все ще очікує на остаточне рішення Карло Анчелотті та мадридського Реала щодо можливого завершення співпраці після закінчення сезону. Саме від цього залежить призначення італійця головним тренером збірної Бразилії, — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між сторонами існує попередня домовленість, але для її реалізації необхідно врегулювати всі формальності з Реалом.

Попри добрі стосунки між Анчелотті та клубом, розставання на фініші сезону все ще не підтверджено.

У Бразилії не виключають зміну планів: якщо ситуація не проясниться найближчим часом, CBF розгляне інших кандидатів — серед них, зокрема, Жорже Жезуc, якого напередодні звільнили з саудівського Аль-Хіляля.