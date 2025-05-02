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Дорога в Бразилію відкрита.

Португальського фахівця Жорже Жезуша, який є основним кандидатом на посаду керманича збірної Бразилії, звільнено з саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу вирішило припинити співпрацю з 70-річним португальцем після вильоту у півфіналі Ліги чемпіонів Азії від Аль-Ахлі (1:3).

Після 29 зіграних турів саудівської Про-ліги Аль-Хіляль посідає 2-е місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого Аль-Іттіхада на шість очок.

Минулого сезону Жорже Жезуш привів Аль-Хіляль до чемпіонства. Також команда з Ер-Ріяду під керівництвом португальця вигравала Кубок короля та тричі Суперкубок Саудівської Аравії.