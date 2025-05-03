Іспанія

Іспанець розраховує на турка.

Все йде до того, що біля керма Реала Карло Анчелотті замінить Хабі Алонсо. Як повідомляє AS, Алонсо вірить у талант півзахисника Арди Гюлера. Минулого літа фахівець навіть хотів підписати 20-річного турецького футболіста для Баєра.

Очікується, що Арда Гюлер відіграватиме велику роль у Реалі, коли Хабі Алонсо стане головним тренером.

У сезоні-2024/25 Гюлер провів 37 матчів, у яких записав на свій рахунок чотири голи і вісім гольових передач на партнерів. При цьому Гюлер провів на футбольному полі тільки 1388 хвилин — у середньому по 37 хвилин за матч.

Реал розташовується на другій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче повернути Ернандеса.