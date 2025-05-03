Потенційно потужний трансфер від "вершкових".
Theo Hernández, getty images
03 травня 2025, 14:21
Мадридський Реал має намір влітку оформити трансфер лівого фулбека італійського Мілана Тео Ернандеса. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу вважає 27-річного француза ідеальною заміною для Ферлана Менді, який проводить слабкий сезон-2024/25. Босів Реала приваблює досвід гравця збірної Франції та той факт, що у нього за рік завершується трудова угода з Міланом — це дозволить мадридцям зі знижкою придбати Ернандеса.
Зазначимо, що Тео був на контракті з Реалом з 2017 по 2019 рр.
Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 46 матчів, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Тео Ернандес отримав пропозицію з Саудівської Аравії, але хоче залишитися в Мілані.