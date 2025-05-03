Іспанія

Потенційно потужний трансфер від "вершкових".

Мадридський Реал має намір влітку оформити трансфер лівого фулбека італійського Мілана Тео Ернандеса. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу вважає 27-річного француза ідеальною заміною для Ферлана Менді, який проводить слабкий сезон-2024/25. Босів Реала приваблює досвід гравця збірної Франції та той факт, що у нього за рік завершується трудова угода з Міланом — це дозволить мадридцям зі знижкою придбати Ернандеса.

Зазначимо, що Тео був на контракті з Реалом з 2017 по 2019 рр.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 46 матчів, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Тео Ернандес отримав пропозицію з Саудівської Аравії, але хоче залишитися в Мілані.