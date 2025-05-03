Іспанія

Англієць тренується в загальній групі.

Реал у суботу опублікував фотографії з тренування команди. На них видно, що атакувальний півзахисник Джуд Беллінгем уже тренується в загальній групі.

На тижні англієць пропустив кілька тренувань команди через проблеми зі здоров'ям. Напередодні писали, що Беллінгем може пропустити матч Ла Ліги проти Сельти.

До речі, Беллінгем потрапив до опублікованого Реалом списку футболістів, які готові зіграти проти Сельти.

Зазначимо, що матч Реал — Сельта стартує 4 травня о 15:00.